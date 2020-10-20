Лоза прокомментировал скандальную ситуацию с его особняком на Новой Риге

https://static.news.ru/photo/350f16b6-12c7-11eb-881d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российский музыкант Юрий Лоза проиграл иск к компании «Гудвин-3», которая возвела ему особняк на чужом участке в посёлке Балтия.

Собственный дом артист приобрёл ещё 19 лет назад. Застройщик обещал Лозе оформить документы на собственность, но обманул. Теперь он опасается, что может объявиться настоящий хозяин, который прогонит его семью с участка.

Как рассказал музыкант в интервью NEWS.ru, он купил участок в 2001 году, оформил договор, юристы его подписали, при этом в документе было указано, что земля «чистая».

Потом выяснилось, что юристы липовые. Свои были, прикормленные. А земля, оказалось, на тот момент была под арестом, то есть у конторы, которая мне продавала участок, — «Гудвин», у неё шли суды, — сказал Лоза.

По его словам, компания «Гудвин» получила 20 га земли, но затем прихватила ещё и лесные земли. За это она попала под арест и не имела права торговать. Однако, несмотря на это, музыканту всё равно продали землю, он поставил на ней дом, а его в итоге не стали регистрировать.

Вокруг меня, в посёлке, куча народу, которые всеми правдами и неправдами узаконили землю. <...> Сейчас, в очередной раз, юристы взялись оформлять оставшиеся участки, и мой в частности. То есть у нас появился юрист, который занимается нашим посёлком и пытается привести всё в порядок, — рассказал музыкант.

Как отметил певец, в России суды тянутся 20 лет, постоянно что-то выигрывается, что-то проигрывается, то «дачные амнистии объявили, то губернатор дал распоряжение узаконить земли, но не получилось».

Некоторым людям в России удобнее так, ведь они не платят налоги. Чиновникам это тоже выгодно — ведь почему нет закона о земле? Им выгодно, когда у людей подвешенное состояние. Все на птичьих правах, и все заносят деньги, — считает Лоза.

Лоза назвал главным мошенником из «Гудвина-3» Тимура Умерова, который вёл эти суды. Он уже отсидел пару лет за мошенничество, затем «вышел и умер».

У нас посёлок неудачный, как меня угораздило попасть туда? Место у посёлка хорошее, но, как выяснилось, не вся земля законно присоединена, потому что часть лесфонду принадлежит, часть железнодорожникам, а ещё часть вообще непонятно кому. Поэтому идут разборки и нельзя прийти к общему знаменателю, — сказал певец.

Кроме того, по его словам, выяснилось, что ещё и планировка посёлка неправильная — его не принимают ни пожарные, ни санэпидемстанция. У посёлка также нет генплана, он не нанесён на карты.

Ранее Лоза сообщил, что собирается подать в суд на певицу Алину Виардо и Первый канал за кавер его песни «Плот». Он не давал разрешения на её исполнение. Музыкальные редакторы шоу «Голос» включили песню в программу, не спросив разрешения у Лозы. При этом Виардо утверждает, что её попросили исполнить именно эту композицию, но по слухам, она решила это сделать сама, при этом обещав утрясти все юридические вопросы с правообладателем, писал NEWS.ru.