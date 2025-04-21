Лолита сообщила об отмене нового концерта в российском городе Лолита рассказала об отмене концерта в Ижевске из-за анонимной жалобы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лолита Милявская

Концерт певицы Лолиты Милявской в Ижевске отменили из-за анонимной жалобы, сообщила сама артистка в своем Telegram-канале. По ее словам, к этому моменту практически все билеты на мероприятие были распроданы. Она отметила, что теперь планирует подать в суд иск о клевете.

Письмо поступило в адрес руководства Дворца культуры «Аксион», где должно было состояться выступление. В жалобе есть обвинение в безнравственном поведении и требование «покаяния перед народом», — сообщила Лолита.

Ранее Милявская в своем Telegram-канале матом ответила общественникам, потребовавшим отменить ее концерт в Ижевске. Инициатива об отмене концерта поступила от Союза добровольцев Донбасса, авторы обращения раскритиковали артистку за многочисленные «проступки».

До этого лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что Лолита должна пожертвовать доходы от концертов на нужды СВО или прекратить гастроли в РФ. По его словам, артистке также следует открыто поддержать президента России Владимира Путина, в противном случае в ее искренности можно будет засомневаться.

Прежде Лолита сообщила своим поклонникам, что ее концерт в Томске не состоится. Артистка заявила, что мероприятие было отменено очень «красиво», директор зала заявил о нежелании ее видеть. Она также уточнила, что не стала предъявлять никаких претензий.