https://static.news.ru/photo/9ed783c0-4b59-11ea-ad0a-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: lolitamilyavskaya/instagram.com

Певица Лолита Милявская рассказала о своём новом возлюбленном. Она призналась, что мужчина «занимает серьёзную должность».

Милявская отдыхала вместе с ним в Израиле, где влюбленные пили вино. Певица подчеркнула, что её возлюбленный не публичный человек.

У него серьезная должность. Мы с ним договорились, что до опредлённого момента не появляемся вместе на публике, но в скором времени я обязательно его представлю общественности, — заявила Лолита в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Певица призналась, что отдых обошёлся в 250 тысяч рублей, однако Милявская не потратила ни копейки своих денег. Она подчеркнула, что за отдых должен платить любимый мужчина.

Я всего один раз совершила ошибку, когда за все платила я. Все мои остальные мужчины были достойными людьми, — подчеркнула исполнительница.

Эпатажная исполнительница пожаловалась, что стала получать фотографии в социальных сетях от «разных придурков». По её словам, они активизировались после расставания с пятым мужем — тренером игры в сквош Дмитрием Ивановым.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Наталья Бочкарёва после скандала с кокаином показалась на публике вместе со своим новым возлюбленным. Сообщается, что мужчина работает её личным ассистентом в школе актёрского мастерства, которая принадлежит Бочкарёвой.

Певица Леди Гага раскрыла имя своего нового бойфренда. Им стал выпускник Гарвардского университета, миллиардер Майкл Полански.