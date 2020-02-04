https://static.news.ru/photo/5f19d47c-46e5-11ea-b4fe-fa163e074e61_660.jpg Леди Гага Фото: face to face/Instagram/GlobalLookPress

Стало известно имя нового бойфренда американской певицы Леди Гаги.

Певицу заметили на финальном матче национального чемпионата по американскому футболу Super Bowl в компании миллиардера, выпускника Гарвардского университета Майкла Полански, сообщает «Газета.ru».

Отмечается, что пару также видели вместе в Лас-Вегасе на Новый год.

Позже, 3 февраля, Леди Гага официально призналась в том, что встречается с бизнесменом. Она опубликовала фото с их совместного отдыха в Майями, отмечает портал inforeactor.ru.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Леди Гага рассталась со своим партнёром Дэном Хортоном после трёх месяцев романа.