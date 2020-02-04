Стало известно имя нового бойфренда американской певицы Леди Гаги.
Певицу заметили на финальном матче национального чемпионата по американскому футболу Super Bowl в компании миллиардера, выпускника Гарвардского университета Майкла Полански,
Отмечается, что пару также видели вместе в Лас-Вегасе на Новый год.
Позже, 3 февраля, Леди Гага официально призналась в том, что встречается с бизнесменом. Она опубликовала фото с их совместного отдыха в Майями,
Как сообщал NEWS.ru ранее, Леди Гага рассталась со своим партнёром Дэном Хортоном после трёх месяцев романа.
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