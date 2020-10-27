Липницкая впервые показала лицо дочери

https://static.news.ru/photo/b8a739d6-1876-11eb-9ba5-fa163e074e61_660.jpg Юлия Липницкая Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya

Фигуристка Юлия Липницкая впервые показала лицо маленькой дочки. 22-летней олимпийской чемпионке удалось скрыть свою беременность. О том, что она родила, фанаты узнали спустя несколько месяцев.

Четыре месяца, — подписала снимок малышки Липницкая.

Поклонники тут же написали молодой маме множество комментариев с комплиментами и отметили, что ребёнок похож на Юлию.

Девочку назвали Каталиной. Её отцом является коллега по льду Владислав Тарасенко, с которым Липницкая познакомилась ещё в тот период, когда тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Пара не скрывала свои отношения.

Три года назад олимпийская чемпионка ушла из профессионального спорта, писал NEWS.ru.