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Липницкая впервые показала лицо дочери

19:59, 27 октября 2020 89
Юлия Липницкая Юлия Липницкая Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya

Фигуристка Юлия Липницкая впервые показала лицо маленькой дочки. 22-летней олимпийской чемпионке удалось скрыть свою беременность. О том, что она родила, фанаты узнали спустя несколько месяцев.

Четыре месяца, — подписала снимок малышки Липницкая.

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Поклонники тут же написали молодой маме множество комментариев с комплиментами и отметили, что ребёнок похож на Юлию.

Девочку назвали Каталиной. Её отцом является коллега по льду Владислав Тарасенко, с которым Липницкая познакомилась ещё в тот период, когда тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Пара не скрывала свои отношения.

Три года назад олимпийская чемпионка ушла из профессионального спорта, писал NEWS.ru.

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