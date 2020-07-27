Липницкая показала фото новорождённой дочери

https://static.news.ru/photo/a5c858a4-d087-11ea-a087-fa163e074e61_660.jpg Юлия Липницкая Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигуристка Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фото дочери, которой уже исполнился месяц. До этого олимпийская чемпионка всё держала в секрете и не призналась о рождении ребёнка даже в конце июня, кода у неё спросил об этом основатель агентства «Весь спорт» Андрей Митьков.

Тогда спортсменка расстроилась и заявила, что хотела бы всё рассказать поклонникам в другое время. Но сейчас в личном блоге она опубликовала фото дочери и отца ребёнка — коллеги по льду Владислава Тарасенко.

Каталина. Нам сегодня месяц, — раскрыла правду 22-летняя фигуристка.

Чемпионка встречается с Тарасенко уже несколько лет, но пара никак не поженится. Три года назад олимпийская чемпионка ушла из профессионального спорта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что действительно ожидает ребёнка, и она не понимает, почему спортивный агент, основатель агентства «Весь спорт» Андрей Митьков сообщил о её положении, не имея на это права.