Личный фотограф Пугачёвой показал юную Наташу Королёву в фате

https://static.news.ru/photo/fc32d5a8-0853-11eb-a978-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Личный фотограф Аллы Пугачёвой Роман Родин опубликовал на своей странице фото юной Наташи Королёвой в фате. Снимок был сделан в 1999 году, когда певица ещё была женой Игоря Николаева.

Фотограф предложил зрителям угадать, со съёмок какого клипа было сделано фото.

Невеста — всем невестам невеста. Моё фото со съёмок какого клипа? — подписал пост Родин.

Публика не замедлила с ответом, фанаты Королёвой тут же ответили, что это фото со съёмок клипа Игоря Николаева «Золотое время», который снимался в Майами, а фото было сделано в монастыре. «Это было летом 1999 года. Мы без проблем определили», — ответили фотографу подписчики.

Королёва и Николаев прожили вместе с 1992 по 2001 год, певица стала второй женой композитора. Первой была его школьная любовь Елена Кудряшова, подарившая музыканту дочь Юлию. Сейчас бывшая жена и дочь Николаева живут в Америке.

В 2010 году Николаев женился на певице Юлии Проскуряковой, в этом браке у них родилась дочь Вероника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Глушко, больше известный в мире шоу-бизнеса как Тарзан, рассказал, как тяжело его супруга пережила сообщение об измене. Певица повела себя вначале очень эмоционально, а после замкнулась и сидела, уставившись в одну точку.