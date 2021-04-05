Лещенко рассказал о последнем дне Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/a6f2a5f4-96a2-11eb-9f04-96000091f725_660.jpg Лев Лещенко Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Лев Лещенко рассказал о последнем дне жизни Валентины Легкоступовой. Певец навестил коллегу в больнице за день до её смерти.

На тот момент артист был уверен, что Легкоступова поправится. Строить предположения о том, что случилось с артисткой, Лещенко не спешит, о певице он предпочитает отзываться с теплотой.

Я зашёл к ней, она не вставала. Я говорил ей: «Валечка, ты поднимаешься? Ходи, думай о хорошем!» — рассказал певец в эфире телеканала «Россия 1» .

По словам артиста, их беседа продлилась час. И на следующий день исполнитель узнал о кончине Легкоступовой. Как рассказывает артист, он тяжело переживать смерть артистки. И знает, что настоящим испытанием она стала для родных и близких Легкоступовой.

После смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой не перестают утихать споры о том, кто виновен в трагедии и как будет поделено наследство. Супруг певицы яхтсмен Юрий Фирсов дал интервью, в котором вспомнил о последних минутах жены и пожалел, что его 54-летнюю возлюбленную привезли в наркологическую клинику, а не в травматологию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженная артистка России, певица Валентина Легкоступова умерла вследствие полиорганной недостаточности, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы. К такому выводу пришли эксперты, проанализировавшие посмертное состояние артистки.