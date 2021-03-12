Леонид Агутин тепло поздравил свою внебрачную дочь с юбилеем

https://static.news.ru/photo/25ba93fc-83dd-11eb-9c09-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com

Популярный музыкант Леонид Агутин является отцом двух взрослых дочерей. Младшая Елизавета, рождённая в браке с Анжеликой Варум, живёт в Майами, а старшая, Полина, — в Париже.

Полина является внебрачной дочерью артиста. С её матерью, балериной Марией Воробьёвой, Агутин познакомился на гастролях в Париже. Музыкант сразу предупредил, что жениться не планирует. Несмотря на то что близким человеком для Полины стал её отчим, она по-прежнему общается со своим родным отцом.

Полине недавно исполнилось 25 лет. По этому случаю Леонид Агутин трогательно поздравил её в Instagram с днём рождения.

Как же так, доченька? Юбилей уже! 25 лет! Когда это всё случилось? Когда успело? Старшенькая моя, Поленька! Всё с тебя началось. С твоим появлением на свет я понял, что я взрослый и могу быть каким-никаким отцом. И потом было всё так интересно, но всегда как-то мало, чуть-чуть, иногда... и очень ценно. Всегда не хватало и не хватает нашего с тобой времени, — написал певец.

Агутин также написал, что очень любит её, гордится её добротой, красотой и блестящим умом.

Ранее NEWS.ru писал, что Леонид Агутин посвятил жене Анжелике Варум трогательные стихи в честь 23-летия брака. Пара считается самой крепкой в отечественном шоу-бизнесе, несмотря на скандалы с подозрениями в неверности.