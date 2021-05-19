Лазарев не назвал Россию фавориткой Евровидения

https://static.news.ru/photo/7b5fa3fa-b944-11eb-aac7-96000091f725_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, назвал фаворитами шоу конкурса Мальту и Францию, передаёт РИА Новости. По его словам, он действительно любит «Мальту, девочку с Мальты» Дестини Чукуньере.

Музыкант отметил , что ему нравится её песня Je Me Casse, посыл произведения, кроме того, звезда считает жительницу острова «хорошим исполнителем». Кроме того, Лазарев не исключил своего третьего участия в проекте. В 2016-м и в 2019-м он занимал третье место.

Я пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я был так близко!, — добавил певец.

В этом году Евровидение проходит в Роттердаме. Представительница РФ — певица Манижа — выступает с песней Russian Woman. Конкурс транслирует Первый канал. Теперь болельщики ждут финала, который состоится 22 мая, трансляция начнётся в 22:00. Запись полуфинального номера Манижи набрала свыше двух миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, обогнав всех участников предварительного этапа и само шоу. Полную версию концерта просмотрели 1,8 млн раз. На втором месте среди самых популярных — украинская группа Go_A с песней Shum (1,4 млн), на третьем — киприотка Елена Цагрина с композицией El Diablo (900 тысяч).

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что номер певицы Манижи, представляющей РФ на Евровидении, является «позором России» и вызовет насмешки среди зрителей. По его словам, исполнительницу выставят «в качестве пугала». По мнению парламентария, звезда не умеет петь и поэтому не имеет права считать себя артисткой. Милонов сравнил её с израильской участницей конкурса Нетой Барзилай, победившей на шоу в 2018-м, назвав последнюю «ужасной бабой».