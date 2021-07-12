Кушанашвили усомнился в ментальном здоровье Игоря Крутого

Российский телеведущий Отар Кушанашвили усомнился в целостности ментального здоровья продюсера и композитора Игоря Крутого, назвав его «повредившимся в уме». Своё мнение он высказал на собственном YouTube-канале.

Игорь Крутой повредился в уме! Где же ясность в мире? Зачем портить жизнь друг другу? Если бы я, как Игорь Крутой, отвечал неведомому абоненту, то на что тратил бы свою жизнь? Ну не должен был он так писать, — возмутился Кушанашвили.

Реакцию Кушанашвили вызвал ответный комментарий Игоря Крутого на обвинение одного из его подписчиков в отсутствии у композитора музыкального слуха. Продюсер пообещал «вычислить адрес» комментатора, чтобы «выдать замуж и накормить салом», также он в угрожающей форме заявил, что они вместе «погуляют на его свадьбе». После пережитого образ Крутого должен был являться подписчику «во сне», а также, когда тот «будет входить в подъезд». В завершение своего монолога Крутой попросил обидчика оценить «перспективку» и назвал его своим «пупсиком».

Ранее Кушанашвили рассказал о том, как чуть не погиб в молодости из-за пагубного увлечения наркотиками.