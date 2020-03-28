https://static.news.ru/photo/5c2892d8-7108-11ea-b5d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nadezhda Markalova/Global Look Press

Русскоязычная актриса и модель Ольга Куриленко излечилась от коронавируса и опубликовала подборку вопросов и ответов, как прошла болезнь.

Куриленко отметила, что так и не поняла, где именно и когда заразилась. Актриса объяснила, что британские врачи диагностировали коронавирус после обращения в клинику, выписали парацетамол и отпустили на домашнее лечение, потому что случай оказался не тяжёлым. Она провела две недели в самоизоляции с ребёнком и няней, которые контактировали с ней после заражения. При этом ни у кого не проявились выраженные симптомы инфекции.

По словам Куриленко, после выздоровления к ней переехала мама.

Как писал NEWS.ru, распространившийся из Китая коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 600 тысяч человек почти во всех странах. Погибли 27,5 тысячи пациентов, выздоровели 135 тысяч.