Кудрявцева опубликовала фото страстного поцелуя с Митей Фоминым

https://static.news.ru/photo/7fd142f2-9a4d-11ea-859c-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в соцсетях фото страстного поцелуя с Митей Фоминым. Так телеведущая отмечает свой день рождения.

Певец поздравил телеведущую, пожелав её программе «Секрет на миллион» «сумасшедших рейтингов».

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Любви! Счастья тебе и твоей семье... Успехов! И сумасшедших рейтингов твоим телепроектам! — обратился Митя Фомин к ведущей.

Лера Кудрявцева поддерживает хорошие отношения со многими коллегами по цеху. И даже с певцом Сергеем Лазаревым, с которым когда-то крутила роман. Артист одним из первых навестил её в декабре в больнице. Он также побывал героем её передачи, где отпустил экс-возлюбленной много комплиментов.

Кудрявцева позже призналась, что Лазарев будучи с ней в отношениях всегда хотел дочку. Теперь и он, и она воспитывают девочек, но уже от других супругов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что её дочь очень умная, несмотря на небольшой возраст. Звезда отметила, что дочка умна с рождения, как и многие современные дети.