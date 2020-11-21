Ксения Новикова поделилась архивными фото Жанны Фриске

https://static.news.ru/photo/346652c2-2caa-11eb-a393-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ks_novikova_official

Бывшая участница группы «Блестящие» Ксения Новикова опубликовала архивные фотографии, на которых запечатлена и Жанна Фриске, которая умерла от рака мозга.

Обе певицы входили в первый и второй «золотой» состав коллектива. Музыкальная карьера Фриске началась именно в этой группе в 1996 году.

Рубрика артистка Новикова, — написала певица под снимками.

Подписчики оценили снимки, отметив, что все «Блестящие» на них невероятно красивые.

Ранее NEWS.ru писал, что отец покойной Жанны Фриске Владимир попросил поклонников своей дочери не украшать её памятник на Николо-Архангельском кладбище бусами и шариками с колокольчиками.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.