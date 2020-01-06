https://static.news.ru/photo/7cd062c2-3148-11ea-845e-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная телеведущая Ксения Бородина решила необычным способом напомнить своим поклонникам о вреде солнечных лучей.

Светская львица воспользовалась специальной программой, чтобы состарить себя.

Девочки, говорят, если долго на солнышке лежать, можно быстро состариться. Мне кажется, врут, а вам?! — спросила Бородина у своих подписчиков.

Некоторые поклонники не поверили, что это фотошоп, и испугались внешнего вида ведущей «Дома-2». Ей посоветовали начать пользоваться кремами и следить за своим питанием.

Сейчас Бородина с супругом бизнесменом Курбаном Омаровым и детьми улетели отдыхать в Таиланд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бородина похвалилась подарком от мужа за полмиллиона рублей на Новый год. Подаренный браслет из розового золота оказался стоимостью 482 тысячи рублей. Ксения и её дочь Тея не смогли сдержать любопытства и открыли коробочку с подарком раньше времени. Весь процесс ведущая «Дома-2» сняла на видео и выложила в микроблоге.