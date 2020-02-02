https://static.news.ru/photo/0bec0264-45f7-11ea-b87a-fa163e074e61_660.jpg Мария Кожевникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей. Ей не понравилось сравнение предмета одежды со шторами.

По её словам, людям, публикующим чужие платья и критикующим их, следует задуматься. Каждый делится тем, чего у него много, написала она в Instagram.

Тех, «у кого такие шторы, как мое платье», я хочу поздравить! У Вас жутко дорогие шторы, возможно, которые стоят даже дороже, чем сама квартира, — подчеркнула она.

Артистке ответили, что дело не в цене, а во внешнем виде. По мнению фанатов, платье в любом случае выглядит дёшево.

А если мне, например, не понравится то, как вы одеваетесь, и для меня это будет безвкусно? Это будет значить для вас, что вы выглядите дёшево? — ответила она.

Как писал NEWS.ru, ранее Станислав Садальский оценил розовое платье актрисы Марии Кожевниковой, в котором она появилась на церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл». Актёр отметил, что бывший депутат Госдумы «не устаёт удивлять тусовку красивыми нарядами».