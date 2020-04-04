Кортнев рассказал, что лишился всех заработков

https://static.news.ru/photo/1fbb0c9e-7663-11ea-86bb-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кортнев Фото: АГН «Москва»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал, что из-за коронавирусного карантина лишился всех заработков как минимум до конца апреля.

Работа у нас остановилась намертво. Как отменили концерты, никаких поступлений в бюджет нет. Значит, проедим, что накопили. А потом ещё заработаем, — рассказал KP.RU Кортнев.

Время самоизоляции он проводит с семьёй. Например, с 1 апреля его домашние запустили челлендж «Отжимаемся на один раз больше», и к 30 апреля каждый должен отжаться 30 раз. Кроме того, Кортнев с участниками группы записывает песни на смартфон, потом всё собирается воедино и выкладывается на канал в YouTube.

Как писал NEWS.ru, популярная певица Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип «Давай останемся дома», который посвящён карантину. В клипе приняли участие многие звёзды. Все они показали, как проводят время дома во время самоизоляции. Кроме того, в ролике появилась сестра Бузовой. Девушки не разговаривали друг с другом около года и только недавно помирились. Поклонники светской львицы отметили, что клип получился тёплым и душевным.