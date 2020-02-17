https://static.news.ru/photo/59e87184-518a-11ea-bc1d-fa163e074e61_660.jpg Гуф (Алексей Долматов) Фото: therealguf/instagram.com

Концертный директор рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, Эдгар Кеосаян прокомментировал состояние артиста, сломавшего два ребра.

По его словам, произошла бытовая травма.

Не надо переживать. Всё нормально, — передаёт слова Кеосаяна «Пятый канал».

Он отметил, что все февральские концерты рэпера отменены, а ближайший состоится 6 марта в Мурманске.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф, получил перелом рёбер. Все запланированные до конца месяца концерты с его участием отменяются. В частности, рэпер не выступит в Саратове.