Концерт «ДДТ» в Москве перенесли на следующий год

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Солист группы «ДДТ» Юрий Шевчук

Концерт рок-группы «ДДТ», намеченный на 10 июня в Москве, был перенесен на следующий год, сообщил РИА Новости директор группы Вячеслав Ортюков. Концерт должен был состояться на футбольном стадионе «Открытие Банк Арена».

Да, концерт в Москве действительно перенесли. На год, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в отношении Шевчука возбуждено административное дело по статье о дискредитации российской армии. Во время выступления «ДДТ» в Уфе на экранах появились слова «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен коллектива). Кроме того, на концерте Шевчук рассказал о своих впечатлениях после поездки в Чечню в 1995 году и увиденной там «бойни», а также критически высказался по поводу спецоперации на Украине.