Киркоров заявил о желании иметь гроб со стразами

https://static.news.ru/photo/32462f0c-845d-11eb-b4f4-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров пошутил о своей неуёмной любви к стразам. Король российской эстрады ударился в чёрный юмор, говоря о своих пристрастиях ко всему блестящему.

«Стразики, они, наверное, со мной в гроб пойдут. У меня будет гроб из стразов», — развлекался Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ .

Странную шутку поддержал друг певца Николай Басков. Он согласился оплатить гроб для Киркорова.

Мне сказал, чтобы я оплатил. Конечно, готов оплатить Филиппу с удовольствием, — подхватил тему исполнитель «Шарманки».

Позже певец заявил, что высказывание про гроб — это «всего лишь» шутка.

На днях Киркоров сфотографировался в обнимку с Бузовой. На снимке певец нежно целует ведущую в щёку. Она же в ответ заявляет, что готова воспользоваться гостеприимством певца и переехать к нему жить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 44-летний певец Николай Басков назвал журналистам причину отказа от поездок на песенный конкурс «Евровидение» вместе со своим другом — поп-королём Филиппом Киркоровым.