Киркоров заявил, что больше не общается с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/37881c2a-111a-11eb-b162-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что не общается со своей бывшей женой Аллой Пугачёвой. Причину этого он не назвал.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ журналисты пытались узнать у музыканта, помогает ли Пугачёва своему давнему другу Борису Моисееву.

Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной. Да и даже если общался с ней, то это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо, — сказал Киркоров.

Ранее на фоне слухов о бедственном положении Моисеева и его плохом здоровье появилась информация, что Пугачёва предлагала тому финансовую помощь. Однако артист отказался. Тревожных новостей о состоянии Моисеева становилось всё больше, в итоге он решил нарушить молчание и заявил, что с ним всё нормально. Просто он больше не артист, а обычный пенсионер, объяснил своё затворничество автор хита «Голубая луна», писал NEWS.ru.