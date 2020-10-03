Киркоров рассказал, как веселился в Греции на вилле за 200 тысяч в день

https://static.news.ru/photo/676370de-0607-11eb-af13-fa163e074e61_660.jpg Фото: fkirkorov/Instagram.com

Российский поп-певец Филипп Киркоров рассказал о недавнем отдыхе на президентской вилле в Греции, где он «делал, что хотел» и «впервые разглядел» своих детей.

Король российской эстрады Филипп Киркоров накануне стал гостем программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ, где рассказал о том, как провёл недавно свой шикарный отдых в Греции, проживая в президентской вилле за 200 тысяч рублей в день, сообщает Teleprogramma.pro.

Отдых Киркорова в Греции продолжался несколько недель. За это время, по словам артиста, он вдоволь накупался в море и впервые за 35 лет узнал, что такое отдых. Певец посетовал, что обычно отдых у него всегда был совмещён с работой — в Крыму, Греции или Турции.

Днём купаешься, вечером работаешь. А тут целый день отдых. Делай что хочешь, ешь что хочешь. Дети — счастье, — рассказал король российской эстрады.

По его словам, он «наконец-то разглядел» своих детей с момента их появления на свет. Киркоров назвал себя счастливым человеком, а свой отдых — классным. Музыкант пожелал всем того же.

Как сообщал NEWS.ru, 24 сентября Филипп Киркоров подтвердил, что у его отца Бедроса выявили проблемы с сердцем. Певец срочно вылетел из Греции в Москву, прервав свой отдых. Позднее также появлялась информация, что у 88-летнего Бедроса Киркорова выявлен коронавирус.

Отца Филиппа Киркорова госпитализировали в тот же день, 24 сентября, в Москве. Тогда сообщалось, что обследование выявило у него проблемы с сердечным ритмом и врачи приняли решение оставить его в больнице.