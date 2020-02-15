https://static.news.ru/photo/2fdd5f50-4ff8-11ea-81d6-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров из-за тумана не смог вылететь из Перми в Екатеринбург на самолёте.

Из-за непогоды все рейсы отправляли на запасные аэропорты в Челябинск и Тюмень. В результате певцу пришлось арендовать целый ВИП-вагон поезда.

Как пишет Teleprogramma.pro, Киркоров появился перед многочисленными поклонниками в шубе с принтом под зебру и солнцезащитных очках.

Кроме Екатеринбурга певец планирует выступить с шоу в Нижнем Тагиле.

Ранее NEWS.ru писал, что король российской поп-сцены презентовал клип на песню «Романы». В ролике он предстал в одеяниях стоимостью около 35 миллионов рублей. Эксклюзивные наряды певец приобрёл на Сицилии. Костюмы, которых в клипе всего три, поражают своим шиком. Они вручную вышиты драгоценными камнями, в том числе бриллиантами.