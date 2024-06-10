Кирилл Крок вынес жесткий вердикт вечеру памяти Римаса Туминаса Крок заявил, что не будет проводить вечер памяти режиссера Туминаса

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Кирилл Крок

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок заявил, что не будет проводить вечер памяти бывшего худрука литовского режиссера Римаса Туминаса, передает корреспондент NEWS.ru. От детальных комментариев он отказался. Крок пообщался с журналистами на полях премии «Хрустальная Турандот».

Вечер памяти бывшего худрука Вахтанговского театра должен был состояться 4 июня. Однако мероприятие не проводилось.

Стало известно, что движение «Ветераны России» обратилось в Минкультуры РФ с требованием отменить вечер памяти литовского режиссера. Поведение Туминаса активисты сочли аморальным.

Представители движения напомнили, когда в мае 2022 года режиссер покинул Россию, он заявил о готовности участвовать в постановке спектакля «Мой друг Бандера» в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом. Тогда же он выступил с антироссийскими заявлениями.

Директор Театра имени Вахтангова ранее подтвердил, что без кризиса кадров в индустрии не обошлось. Так он отреагировал на новые назначения в театрах Москвы. Напомним, Владимир Машков станет новым директором театра «Современник», Евгений Герасимов — худруком Московского академического театра сатиры, а Константин Богомолов — художественным руководителем Театра Романа Виктюка. При этом все трое останутся одновременно на старых должностях в своих театрах.