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15 июня 2026 в 11:57

Кевин Спейси раскрыл правду о связях с «голливудским другом» Эпштейном

Кевин Спейси признался, что встречался с Эпштейном один раз в жизни

Кевин Спейси Кевин Спейси Фото: Roberto Cappello/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Голливудский актер Кевин Спейси в интервью для YouTube-канала журналистки Ксении Собчак рассказал, что встречался с обвиненным в сексуальных преступлениях финансистом Джеффри Эпштейном единожды и едва помнит этот момент. По словам знаменитости, в 2002 году экс-президент США Билл Клинтон пригласил его присоединиться к гуманитарной поездке в Южную Африку, самолет для которой предоставил именно Эпштейн.

Артист пояснил, что целью той поездки был сбор средств и повышение осведомленности о проблеме распространения СПИДа, а также о лекарствах, которые могут предотвратить передачу вируса от матери ребенку. Актер согласился и провел в путешествии около 12 дней, посетив Гану, Руанду, Мозамбик, Йоханнесбург и Кейптаун.

Это была одна из самых значимых и эмоциональных гуманитарных поездок, которые я когда-либо совершал. Несколько лет спустя я начал читать в газетах и в интернете об этом парне по имени Джеффри Эпштейн. И он был владельцем самолета, на котором мы совершили это путешествие. Он пожертвовал самолет. Я никогда раньше его не встречал. Я едва помню, как познакомился с ним. И после этого я больше никогда его не встречал, — сказал Спейси.

Он особо отметил, что провел один день с Нельсоном Манделой, и эти воспоминания являются для него одними из самых дорогих. Актер с сожалением констатировал, что теперь эта история превратилась в ложный нарратив о нем как о «голливудском друге» Эпштейна.

Ранее Спейси заявил, что журналисты, которые «линчуют» знаменитостей, находящихся под следствием, даже не удосуживаются провести надлежащих расследований. Так он прокомментировал собственное положение.

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