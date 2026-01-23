Кардашьян заявила, что до сих пор разрешает детям спать с ней

Блогер, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян призналась, что дети любят спать вместе с ней, включая 10-летнего сына Сейнта. В новом выпуске подкаста своей сестры Хлои «Khloe in Wonder Land» она подтвердила, что в ее огромной кровати часто собирается вся семья, и она не видит в этом проблемы.

По словам Ким, такой формат позволяет ей сохранять близость с наследниками, несмотря на плотный рабочий график. Бизнесвумен осознает, что подобные методы воспитания могут вызвать критику и смущение у общественности, однако намеренно идет на нарушение общепринятых правил.

Блогер подчеркнула, что материнство — это не всегда идеальная картинка из соцсетей, и для нее комфорт и эмоциональная связь с детьми важнее строгих рамок.

Ранее американская актриса Гленн Клоуз поддержала Ким Кардашьян после критики нового сериала «Все честно», где модель исполняет главную роль. Как пишет Guardian, несмотря на отсутствие у Кардашьян значительного актерского опыта, легендарная артистка отметила, что та смогла создать профессиональное окружение. Клоуз подчеркнула, что работа с Ким доставила ей особое удовольствие.