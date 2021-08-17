Назван оптимальный соперник Моргенштерна для боя в октагоне

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с NEWS.ru назвал оптимального соперника рэпера Алишера Моргенштерна для боя в октагоне по правилам ММА.

Мог бы подраться с Сергеем Лазаревым, он из более старшего поколения музыкантов. Было бы противостояние двух эпох: Сергей Лазарев против Алишера Моргенштерна, — предположил Гаджиев.

Моргенштерн заявил, что подрался бы за $20 млн с бойцом, после поединка с которым бы «остался в живых». Президент Fight Nights высказал мнение, что таким оппонентом мог бы стать певец Сергей Лазарев. Свою точку зрения Гаджиев аргументировал тем, что «это должен быть кто-то из музыкальной среды, знаменитый, примерно того же возраста и тоже непрофессиональный спортсмен». Также он отметил неплохую физическую форму Лазарева и предположил, что Сергей, возможно, знаком с единоборствами.

Ранее Камил Гаджиев назвал условия, при которых Моргенштерн мог бы сразиться в поединке по правилам ММА.