Певец и народный артист России Николай Басков в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал видео с одного из своих выступлений, в котором исполняет оперную арию. Он написал, что может петь без микрофона, «в отличие от тех, кто в него как коза кричит». Имен артист не называл, однако все подписчики пришли к выводу, что он имел в виду телеведущую Ольгу Бузову.