Известного музыканта задержали за пьяное вождение в Москве

Телеканал РЕН ТВ сообщил о задержании экс-участника группы А’Студио Тамерлана Садвакасова за нетрезвое вождение на Волоколамском шоссе в Москве. По его сведениям, это произошло около пяти утра в пятницу, 27 марта.

Как отмечает телеканал, музыкант отказался проходить медицинское освидетельствование, после этого его доставили в отдел. Там, как пишет канал, в отношении Садвакасова составили административный протокол.

Ранее поклонники певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская), раскритиковали ее во время концерта в Пензе, предположив, что она вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Артистка остановила выступление и начала разбирательство прямо на сцене. Позднее она опубликовала видеообращение, в котором в слезах объяснила, что в тот день чувствовала себя крайне плохо и с трудом смогла выйти на сцену.

До этого в Петербурге задержали оперного певца, который напал на съемочную группу регионального телеканала. До этого в полицию Приморского района поступило сообщение о мужчине с агрессивным поведением, который в ходе конфликта на территории Ольгино повредил автомобиль журналистов.