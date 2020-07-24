Ивлеева рассказала о своей диете

https://static.news.ru/photo/a23e604a-cda6-11ea-b5af-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: agentgirl/instagram.com

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о диете, позволившей ей похудеть на 10 кг.

По её словам, лишний вес она набрала в период самоизоляции на фоне коронавируса. О своём режиме блогер рассказала в Instagram.

Она подчеркнула, что главный секрет успешного похудения — преобладание в рационе овощей.

Правильное питание. Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И всё! Хрумкаем — худеем, — заявила телеведущая.

При этом она добавила, что старается не есть на ночь, но иногда позволяет себе это. По её словам, такие послабления возможны уже после ухода лишнего веса, но не регулярно, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая и блогер Настя Ивлеева в очередной раз впала в народную немилость. Многочисленные подписчики её YouTube-канала обрушились на девушку с критикой из-за того, что та не обеспечивает достойную жизнь своей матери.