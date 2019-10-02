https://static.news.ru/photo/26eb2dfe-e537-11e9-9269-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: _agentgirl_ /instagram.com

Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что её свадьба с певцом Алексеем Узенюком, более известным как Элджей, была скучной и простой, потому что они не планировали пышного торжества.

Она рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение в день её рождения, немного «испортив» праздник, так как теперь придётся отмечать несколько событий в один день.

Никто не планировал, всё получилось спонтанно... Пришли домой после ЗАГСа, выпили вина и легли спать, ну ещё пару чипсин... и спать, — цитирует argumenti.ru слова блогера.

По её словам, она была в толстовке и джинсах.

Как писал News.ru, ранее Ивлеева заявила, что худой ей помогает оставаться правильный завтрак, а не наркотики. Предположение, что девушка остаётся худой из-за наркотиков, неоднократно высказывали некоторые из её подписчиков.