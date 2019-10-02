Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что её свадьба с певцом Алексеем Узенюком, более известным как Элджей, была скучной и простой, потому что они не планировали пышного торжества.
Она рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение в день её рождения, немного «испортив» праздник, так как теперь придётся отмечать несколько событий в один день.
Никто не планировал, всё получилось спонтанно... Пришли домой после ЗАГСа, выпили вина и легли спать, ну ещё пару чипсин... и спать, — цитирует argumenti.ru слова блогера.
Никто не планировал, всё получилось спонтанно... Пришли домой после ЗАГСа, выпили вина и легли спать, ну ещё пару чипсин... и спать, — цитирует argumenti.ru слова блогера.
По её словам, она была в толстовке и джинсах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от AGENTGIRL (@_agentgirl_) 2 Окт 2019 в 4:17 PDT
Публикация от AGENTGIRL (@_agentgirl_) 2 Окт 2019 в 4:17 PDT
Как писал News.ru, ранее Ивлеева заявила, что худой ей помогает оставаться правильный завтрак, а не наркотики. Предположение, что девушка остаётся худой из-за наркотиков, неоднократно высказывали некоторые из её подписчиков.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
В Интернете появилось новое видео, на котором сотрудник правоохранительных органов зачитывает актрисе Наталье Бочкарёвой её права при задержании.
Актрису задержали 27 сентября. Сотрудники ДПС остановили Бочкарёву из-за подозрительного поведения. Она самостоятельно достала свёрток с порошком и отдала его силовикам. Бочкарёва уже опровергла это сообщение, обещав обратиться в суд....
Ивлеева рассказала о «скучной» свадьбе с Элджеем