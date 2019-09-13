https://static.news.ru/photo/da13a838-d593-11e9-b144-fa163e074e61_660.jpgМихаил Ефремов (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru
Телеведущий Иван Ургант пошутил над скандальным выступлением Димы Билана в Самаре, на котором тот появился в пьяном виде. Он напомнил, что в 2018 году в этом же городе в похожей ситуации оказался актёр Михаил Ефремов.
Всё дело в городе. Надо проверить эту информацию. Пока были только два случая. Но чтобы не провоцировать эту ситуацию, мы просим временно Григория Лепса и группу «Иванушки International» не выступать в Самаре, — пошутил ведущий в своей телепрограмме «Вечерний Ургант» на Первом канале.
В марте 2018 года актёр Михаил Ефремов сорвал спектакль со своим участием на сцене самарского театра. Сперва начало представления задержали из-за опоздания артиста, а когда он всё-таки приехал, вышел на сцену в пьяном виде, путал текст и невнятно говорил, а на просьбу зрителей произносить слова громче обругал их матом.