https://static.news.ru/photo/da13a838-d593-11e9-b144-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущий Иван Ургант пошутил над скандальным выступлением Димы Билана в Самаре, на котором тот появился в пьяном виде. Он напомнил, что в 2018 году в этом же городе в похожей ситуации оказался актёр Михаил Ефремов.

Всё дело в городе. Надо проверить эту информацию. Пока были только два случая. Но чтобы не провоцировать эту ситуацию, мы просим временно Григория Лепса и группу «Иванушки International» не выступать в Самаре, — пошутил ведущий в своей телепрограмме «Вечерний Ургант» на Первом канале .

Как писал News.ru, Дима Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на праздновании Дня города. Он подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Позднее певец признался, что был нетрезв, и извинился за своё состояние. Артист должен дать новый концерт в городе 29 сентября.

В марте 2018 года актёр Михаил Ефремов сорвал спектакль со своим участием на сцене самарского театра. Сперва начало представления задержали из-за опоздания артиста, а когда он всё-таки приехал, вышел на сцену в пьяном виде, путал текст и невнятно говорил, а на просьбу зрителей произносить слова громче обругал их матом.

Позднее Михаил Ефремов объяснил произошедшее тем, что зрители не поняли его замысла.