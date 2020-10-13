Иван Ургант пошутил над выдвижением Агутина на «Грэмми»

После того как альбом La Vida Cosmopolita Леонида Агутина вошёл в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях, телеведущий Иван Ургант пошутил над этим.
Журналист в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале отметил, что если альбом всё-таки войдёт в шорт-лист премии в декабре, то у певца резко возрастут расценки на выступления на корпоративах.
Может быть уникальная ситуация, когда человек начинает петь песню по одной цене, а заканчивает её — по другой. В два раза подорожала, — посмеялся Иван Ургант.
Как писал NEWS.ru, альбом выдвинут в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Композиция Just A Rainy Day — в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Также награду за аранжировку может получить композиция Father is Near You. В номинации «Лучшее видео» выдвинут клип Funky Cha.
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