Фото Полины Гагариной в бикини напугало поклонников

https://static.news.ru/photo/61180b8e-3714-11eb-a291-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: gagara1987/Global Look Press

Фотография загорающей в белом бикини певицы Полины Гагариной насторожила её поклонников.

Исполнительница опубликовала в социальной сети пост, который не понравился многим подписчикам.

В Москве солнце, — сообщила в Instagram Гагарина.

Фанаты разделились на два лагеря. Одни ужаснулись фигуре сильно похудевшей знаменитости, другие стали выяснять, где это так можно загорать в столице в декабре. Кто-то даже дал совет Гагариной поправиться на пять килограммов. Ценителей стройной фигуры нашлось не очень много.

Ранее Полина Гагарина рассказала, как ей удалось восстановить форму после беременности и сбросить несколько десятков килограммов лишнего веса. Она подчеркнула, что вес её в тот период достигал 80 кг, а после того как она изменила свой рацион и ввела в него всего пять продуктов, он остановился на отметке в 50 кг.

Победительница «Фабрики звёзд» и обладательница второго места на Евровидении добавила, что сейчас ест часто и понемногу, придерживаясь системы дробного питания. Она исключила всё сладкое, калорийное и не питается жирной пищей, красным мясом, колбасой и другими полуфабрикатами. При этом на столе Полины всегда есть рыба, морепродукты, овощи, за исключением картофеля, цельнозерновые злаки и много зелени, пишет «Комсомольская правда», писал NEWS.ru.