Ирина Горбачёва рассказала о тайной свадьбе c экс-солистом Quest Pistols

Актриса Ирина Горбачёва рассказала о своей тайной свадьбе с Антоном Савлеповым, экс-солистом группы Quest Pistols. Девушка поделилась воспоминаниями в интервью для YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?».

Я столкнулась со всеми шаблонами: хочу единорога, хочу стоять в арке, меня ведёт отец, на мне длинная фата. Все стоят и плачут. Мне хотелось поделиться своей радостью, но не со всеми, — вспомнила Горбачёва.

Актриса рассказала о свадьбе с музыкантом и даже показала на камеру обручальное кольцо, при этом добавив, что неожиданно для себя захотела устроить свадьбу как в кино. В итоге молодожёны позвали только самых близких друзей и без особых церемоний хорошо провели время. Савлепов во время интервью даже признался, что сделал предложение по телефону, не подумав о торжественности момента. Влюблённые признались, что не сразу смогли определить характер чувств друг к другу, но спустя время «химия» взяла своё и пара поняла: им суждено быть вместе.

Ранее Горбачёва рассказала о проблемах с дыханием и призналась, что ей придётся делать операцию.