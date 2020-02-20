https://static.news.ru/photo/6efbf992-50f9-11ea-b513-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, посмотрев европейский тур голограммы Уитни Хьюстон, объяснил, почему не стоит ходить на подобные концерты.

Не хочу покупать билет на голограмму. Я точно хочу видеть людей при жизни, какими они были. То есть можно, конечно, голограммой сделать Майкла Джексона и даже какого-нибудь президента США воскресить, но мы же идём за живыми эмоциями. С точки зрения живых эмоций мне это не зайдёт, — отметил продюсер в разговоре с «Москвой 24».

При этом в голограммах есть свои плюсы. По его словам, у проекций нет райдеров и каких-либо запросов, на которые организаторам приходится тратить огромные средства.

Как ранее писал NEWS.ru, Пригожин раскритиковал идею активисток феминистического движения выплачивать материнский капитал нежелающим рожать женщинам и предложение закрепить в Конституции принципы чайлдфри. Он высказал уверенность, что в обществе должны культивироваться «классические, традиционные семейные ценности».