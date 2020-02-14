https://static.news.ru/photo/51548936-4f46-11ea-9362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал идею активисток феминистического движения выплачивать материнский капитал не желающим рожать женщинам и предложение закрепить в Конституции принципы чайлдфри. Он высказал уверенность, что в обществе должны культивироваться «классические, традиционные семейные ценности».

Инициативу он назвал «провокационной закорючкой» и «тоннельчиком для однополых». Если кто-то не хочет иметь детей, то это исключительно его личные проблемы, заявил Пригожин.

Когда ребёнок рождается, он же не с сигаретой во рту рождается. И, извините, не с соской в попе. Он рождается, и соска у него во рту, а не в попе. Я не знаю, какими словами объяснить этому сообществу, что живите вы как хотите, но нам не навязывайте, — написал продюсер в авторской колонке для сайта телеканала «Царьград».

При этом он напомнил, что у него с певицей Валерией шестеро детей.

Пригожин также высказал опасение, что поощрение тех, кто не хочет рожать, приведёт к тому, что человечество вымрет. Поэтому, отметил он, «женщины должны наполнять планету людьми».

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили распространить право на получение материнского капитала и на мужчин, которые являются единственными усыновителями первого ребёнка.