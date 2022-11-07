«Иногда звонит»: мать Реввы рассказала о разлуке с сыном Мать Реввы рассказала о нежелании сына разговаривать с ней о ее проблемах

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Ревва

Мать Александра Реввы Любовь Рачеева рассказала, что звездный сын не приезжал к ней домой уже 18 лет. Женщина живет в Сочи, и когда сын приезжал туда на гастроли, она сама шла к нему в отель или ждала в холле, поведала мать артиста в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Женщина не видела сына уже год. У Любови Рачеевой проблемы со здоровьем, она с трудом ходит, но сын, уточняет мать, не желает слушать о ее проблемах.

Иногда звонит: «Мама, привет, как здоровье?» — я говорю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально. Он говорит: «Мне отрицательные эмоции не нужны», и кладет трубку, — рассказала мать Реввы.

Женщина призналась, что Александр и его жена Анжелика никогда не приглашают ее в гости.

Все как-то так сделано, чтобы я не видела ни детей, ни сына, — пожаловалась Любовь Рачеева.

Однако, добавила мать артиста, она не обижается на сына и его жену, а часто ходит в церковь, где молится о здоровье Александра и благополучии его семьи. Сам Ревва, который родился и вырос в Донецке, живет по украинскому паспорту. Российского гражданства у него нет.

Ранее мать артиста Любовь Рачеева рассказала, что юморист и шоумен Александр Ревва с супругой Анжеликой и двумя дочками отдыхает в Испании. Ревва ранее не приехал на выступление на фестивале в Петербурге, а в сентябре у него запланированы концерты в Турции, на этом фоне появились слухи, что он уехал из России навсегда.