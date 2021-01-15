Игорь Крутой с дочкой тайком сделали себе парные татуировки

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Композитор Игорь Крутой поделился со своими подписчиками непедагогическим поступком. Он вместе со своей дочкой Сашей втайне от семьи сделали парные татуировки. Теперь на внутренней стороне среднего пальца у композитора и его дочери красуются надписи с датами рождения.

Теперь на внутренней стороне её пальца — день, месяц и год моего рождения, а на моём — Сашкина дата. Это была такая сильная её мечта, что даже я, ярый противник тату, сдался, — написал он в комментарии к ролику на своей странице в Instagram.

Крутой рассказал, что он совершил «крайне смелый поступок». Они поехали в не очень презентабельный район Майами, разыскали там фирму, специализирующуюся на рисунках по телу. По словам композитора, в центре стоял такой запах травы, что можно было «повесить топор», «всё это придавало всему процессу страшнейшую креативность».

Так что из-за моей младшенькой я пустился во все тяжкие, рискуя получить жёсткие нарекания не только от подписчиков нашего Салона, но и от Олюшки, что, в общем-то, уже и произошло... Зато Сашка ходит с торжественным видом, считая, что мы с ней породнились на каком-то Новом уровне, — отметил Игорь Крутой.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь Анастасии Заворотнюк показала тайную татуировку в интимном месте. В ходе игры в Instagram поклонники Анны должны были угадать, есть ли у девушки татуировки. При этом большинство были уверены, что нет, и ошиблись. Заворотнюк-младшая призналась, что на её теле были две тату, но одну она вывела.