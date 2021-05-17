«Хулиганские выкрики»: Соседов разгромил песню Манижи и пожелал ей провала

https://static.news.ru/photo/d7566a50-b70e-11eb-886a-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов пожелал провала представляющей Россию на Евровидении певице Маниже. В интервью «Вечерней Москве» он рассказал, что не против артистки как таковой, однако её конкурсная песня — это просто хулиганские выкрики.

Соседов разгромил композицию. Он считает , что с такой «позорной песней» Манижа не должна даже пройти в финал.

Что касается Манижи, я не желаю ей успеха. Я считаю, что она не должна пройти даже в финал. С такой позорной, постыдной песней... Это даже не песня — это просто хулиганство. Нет номера у неё как такового, есть просто хулиганские выкрики, пения и музыки там нет, — отметил критик.

Он заявил, что желает ей провала. Её вылет из конкурса, по его мнению, должен стать провалом и Первого канала.

Телеведущий уверен, что певица — хорошая исполнительница, но стала марионеткой в чужих руках. Людям, которые так её решили использовать, он также пожелал провала.

Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, финал состоится 22 мая. Транслировать Евровидение в этом году будет Первый канал. Манижа исполнит песню Russian Woman, за которую её осудили ещё во время отбора на российском телевидении.

Накануне во время открытия конкурса Манижа появилась на ковровой дорожке в красном комбинезоне, поверх которого был восточный халат, а на голову артистка надела жёлтый кокошник.