Христенко объяснил уход из «Кривого зеркала» Петросяна

https://static.news.ru/photo/0e2b2b28-126f-11eb-a3e9-fa163e074e61_660.jpg Игорь Христенко Фото: khristenko_piga50/instagram.com

Актёр и пародист, участник юмористической передачи «Кривое зеркало» Игорь Христенко рассказал, почему ушёл из проекта Евгения Петросяна. По его словам, он занимался своим делом, а Петросян «повёл корабль, на котором он был капитаном, в другое море».

Мы с ним были женаты, конечно, но разошлись без суда, просто по любви. Мы не ругались, у нас с ним не было никакой поножовщины, у нас не было судебных процессов, — отшутился Христенко по поводу причин ухода в эфире телеканала «Россия 1».

Также 61-летний юморист назвал расставание с «Кривым зеркалом» закономерным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что артист «Кривого зеркала» Карен Аванесян рассказал, как восемь лет назад он перенёс инфаркт во время съёмок передачи Евгения Петросяна. По словам Аванесяна, он два дня отработал на сцене, после чего попал в больницу имени Бакулева, где врачи установили на его сердце стент. Как вспоминает юморист, после операции он был «как новенький».