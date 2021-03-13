Хочу стать матерью: Семенович заморозила яйцеклетки

https://static.news.ru/photo/09afd1e2-8412-11eb-99ad-96000091f725_660.jpg Анна Семенович Фото: ann_semenovich/instagram.com

Певица Анна Семенович призналась, что созрела для материнства. По её словам, до 40 лет она даже не задумывалась о том, что пора заводить детей.

Артистка рассказала, что она заморозила свои яйцеклетки и сделает это ещё раз, на всякий случай.

У меня всё прекрасно с женским здоровьем, я за ним очень тщательно слежу. Никаких противопоказаний для того, чтобы рожать самой, врачи не видят. Я намерена сама выносить и родить ребёночка, — рассказала она «Собеседнику».

Семенович также не исключает, что может усыновить ребёнка. Однако если и пойдёт на это, то только после того, как сама родит своего ребёнка.

Когда я пойму, что такое быть матерью, проживу это, тогда и смогу принять решение об усыновлении ребёнка, — отметила певица.

Ранее Анна Семенович рассказала, что умеет кайфовать от жизни, «смакуя каждый день как вкусное пирожное». Кроме того, Семенович абсолютно не расстраивается, что до сих пор одна. По словам артистки, её можно, конечно, осудить за то, что она живёт без мужа и не родила детей, но она честна перед собой и перед миром.

Как писал NEWS.ru, в январе стало известно, что свои яйцеклетки заморозила 40-летняя телеведущая Маша Маниловская. Она призналась, что хочет ещё раз стать матерью, но считает свой возраст «пограничным» для зачатия здорового малыша и разочаровалась в мужчинах. Первого сына Мирона телеведущая родила в 2011 году и пережила болезненное расставание с его отцом. Малиновская надеется создать новую семью, но готова воспользоваться услугами донора, если не встретит достойного мужчину в ближайшие пять лет.