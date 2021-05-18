Хилькевич раскрыла, как ей удаётся держать себя в форме

https://static.news.ru/photo/1c85731e-b7be-11eb-ba4b-96000091f725_660.jpg Анна Хилькевич Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российская актриса Анна Хилькевич опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта видео, как взвешивается утром. Весы показали 45,8 кг. Позже звезда раскрыла, как ей удаётся держать себя в форме.

На самом деле я ничего такого специального не делаю для того, чтобы оставаться в небольшом весе. Я просто не ем перед сном, даже если очень сильно хочу есть. Правильно питаюсь. Без мучного и сладкого. Основа моего рациона — овощи и углеводы. Спортивные тренировки 2-3 раза в неделю, — отметила артистка.

В апреле она опубликовала в Instagram фото с пляжного отдыха. Звезда «Универа» снялась в купальнике и шляпе на белоснежном песке вместе с дочками. Поклонников больше всего поразила её худоба. Её подписчики всё же не оставили без внимания её вес, и всё обсуждение свелось к перечислению достоинств и недостатков фигуры 34-летней артистки.

Сейчас у Анны Хилькевич две дочери от брака с бизнесменом Артуром Волковым. Ранее артистка поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Она решила изменить имя младшей дочери. По её словам, маленькая Маша называет себя Аней. Звёздные родители не знают, почему это произошло. Многие их друзья, когда Хилькевич была беременна, советовали назвать девочку Марианной. Однако семейство отказалось от этого предложения. В результате светская львица решила назвать дочку Анна-Мария. Она пообещала пойти в ЗАГС, чтобы внести эти изменения в свидетельство о рождении.