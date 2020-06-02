Харламов поднял на смех возрастных участниц проекта Гузеевой

https://static.news.ru/photo/1a9b7b54-a4b7-11ea-8cf1-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: Anna Salynskaya/Global Look Press

Комик Гарик Харламов совершил очередной выпад в адрес ведущей телепрограммы «Давай поженимся!». Резидент Comedy Сlub высмеял новый выпуск передачи, смонтировав видеоролик, где вместо жениха появляется герой фильма ужасов.

Поводом для насмешек стал приход на проект пожилых женщин, которые искали себе спутника жизни. Комичность ситуации усугублялась тем, что участницы программы активно обсуждали качества потенциального «мужа», то и дело высказывая одобрение.

Берём, берём, берём, — приговаривали они, отмечая высокий рост избранника.

Муж Кристины Асмус опубликовал в Instagram видео, где вместо жениха предстал герой ужасов, однако невесты при этом якобы остались довольны и всячески восхваляли мужчину. Пользователи оценили искромётный юмор Харламова.

У Прохора Шаляпина, наверное, слюна потекла на первых секундах, — заметили подписчики юмориста.

Ранее между двумя звёздами телеэфира возникла напряжённость. Она была спровоцирована нелестным отзывом телесвахи в адрес одного из гостей телепередачи, который оказался отчимом юмориста. С тех пор Харламов не упускал случая «потроллить» Гузееву в Интернете.

Ранее NEWS.ru писал, что резидент и ведущий проекта Comedy Club Гарик Харламов оценил шутку ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой в Instagram. Подписчики актрисы поинтересовались, как она относится к юмористу «Камеди Клад» (фолловер допустил ошибку в написании). Та в ответ отшутилась.

.