Гузеева похвасталась похудевшим на её диете мужем

https://static.news.ru/photo/5c95f200-d4e1-11ea-ba62-fa163e074e61_660.jpg Фото: _larisa_guzeeva_/instagram.com

Муж актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой бизнесмен Игорь Бухаров серьёзно «полегчал» на домашней диете. Лишние килограммы были ликвидированы благодаря употреблению здоровой и полезной пищи, приготовленной на пару и без масла, рассказала звезда Первого канала.

По её словам, раньше супруг был «в теле», так как питался большей частью нерегулярно, да ещё в кафе и ресторанах, что немудрено, так как он и сам является ресторатором. Однако она всегда настаивала на том, чтобы возлюбленный сменил рацион. Но тот ссылался на бизнес, дела и занятость.

Однако всё изменила пандемия короновируса. Проекты остановились, жизнь замедлилась, Бухаров стал больше времени проводить со своей второй половиной. Рассудив, что теперь-то он точно никуда не денется, Гузеева взяла дело в свои руки и начала активно готовить.

Мой муж так сбросил во время пандемии, потому что перестал питаться в ресторанах, — похвастала телеведущая в эфире программы «На дачу!».

В одном из предыдущих выпусков программы она посоветовала всем девушкам тщательно следить и за своим весом — причём не только ради любимых, но и для самих себя. Гузеева призналась, что за несколько лет до этого сильно поправилась. Супруг тогда уверял, что любит её такой, какая она есть. Однако, посетовала актриса, в какой-то момент он стал поглядывать на её худых подружек.

После этого звезда телеэфира проявила силу воли и некоторое время спустя вернулась в форму. Да так, что приобрела опыт в процессе похудения. Не так давно, как писал NEWS.ru, она поделилась с поклонниками собственным рекордом — три килограмма за шесть дней. Однако секрет успеха актриса раскрывать не стала, заметив, что каждый человек должен найти индивидуальный подход к питанию, который позволит не изводить себя голодом, сохраняя фигуру.