Гузеева из «Давай поженимся!» объявила голодовку

https://static.news.ru/photo/8564451a-611d-11eb-b986-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева объявила голодовку.

Об этом она сообщила в Instagram, сопроводив текст чёрно-белым снимком молодых лет.

Друзья, невозможно вернуть утраченную молодость, но нажратые килограммы сбросить реально. Я ухожу в голод. Дождитесь, — говорится в её сообщении.

Решение Гузеевой её подписчики одобрили, оставив такие комментарии: «Красивые женщины остаются красавицами и в зрелые годы», «Есть люди, которые в годах выглядят интересней, вкусней и качественнее. Это вы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в августе 2020 года муж Ларисы Гузеевой бизнесмен Игорь Бухаров серьёзно «полегчал» на домашней диете. Лишние килограммы были ликвидированы благодаря употреблению здоровой и полезной пищи, приготовленной на пару и без масла, рассказала звезда Первого канала. По её словам, раньше супруг был «в теле».