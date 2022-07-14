Галкин показал счастливую сытую жизнь за границей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Максим Галкин на фоне негативных слухов о себе опубликовал большой видеоролик в соцсетях, в котором поделился кадрами из жизни своей семьи в Израиле. Шоумен постарался собрать самые разные моменты, которые демонстрируют счастье, спокойную и сытую жизнь.

В ролике артист уже не рассуждает о политике или об отношении к нему в России, а показывает милые повседневные сцены. В кадре появляется его сын, который то катается на велосипеде, то пляшет у стены. Бывший телеведущий показывает, как веселятся и танцуют на празднике его дети, ходят в гости на день рождения.

Фото: соцсети

Есть и кадры с умиротворённого отдыха на прекрасном побережье, и роскошные виды заката, города. Не преминул Галкин показать, как он занимается спортом. И, конечно, опубликовал домашние кадры с Аллой Пугачёвой в белом летнем наряде. Есть и встреча с единомышленниками — в кадре в обществе певицы мелькают довольные Макаревич и Гребенщиков.

Артист наглядно демонстрирует, что чувствует себя довольным и счастливым и ему нет никакого дела до того, что о нём думают на родине, которая в это время защищает Донбасс.

Ранее телеведущий Максим Галкин, который покинул территорию России после начала специальной операции, на одном из своих концертов назвал Никиту Михалкова «пургоносом». Шоумен решил таким образом съязвить в адрес режиссёра.