Фото Пугачёвой в молодёжных брюках с лампасами появилось в Сети

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Фан-аккаунт Аллы Пугачёвой опубликовал фото певицы, одетой в молодёжном стиле. Звезда отечественной эстрады надела чёрный брючный комплект с белыми лампасами и накинула сверху яркий лимонный тренч.

На голову Примадонна надела бейсболку. Лампасы сейчас являются модным трендом. Прошивка, по мнению стилистов, придаёт одежде особый стиль и изюминку. Лампасы давно уже стали классикой, пишет Teleprogramma.pro.

Пугачёва примеряет эту модную одежду не в первый раз. Ранее уже появлялось фото певицы в красном брючном костюме с белыми лампасами. В таком наряде певица появилась на одном из светских приёмов в компании мужа Максима Галкина. И тогда голову артистки также украшала бейсболка.

Поклонники не раз отмечали способность артистки модно одеваться и подбирать себе стильные вещи. Так, на новогоднем празднике Пугачёва предстала перед гостями в шикарном белом плиссированном платье с серебристой пелериной и серебристых туфлях в тон наряду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фото Примадонны с детьми Гарри и Лизой и мужем Максимом Галкиным активно обсуждают в Сети. Снимок двухлетней давности отличается жизнерадостностью и позитивом, что сразу отметили подписчики.