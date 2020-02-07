Американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса Тейлор Свифт отмечает 30-летие. В 2019 году она заработала $185 млн и стала самой высокооплачиваемой певицей по версии журнала Forbes. Первые песни будущая звезда начала писать в 10-летнем возрасте. В 15 лет девушка подписала контракт с лейблом Big Machine Records и выпустила первый сингл Tim McGraw. Второй альбом Тейлор Свифт Fearless, выпущенный в 2008 году, занял первое место в чарте музыкальных альбомов Billboard 200. Всего под лейблом Big Machine Records вышли шесть альбомов певицы. В 2018 году контракт с лейблом закончился. А позднее из-за продажи компании певице запретили исполнять её собственные композиции. В апреле 2019 года Тейлор Свифт выпустила седьмой студийный альбом Lover под лейблом Republic Records. А в настоящее время Свифт является рекордсменкой по количеству наград, регулярно выпускает успешные синглы и альбомы, снимается в фильмах и записывает саундтреки к ним.