https://static.news.ru/photo/3237a662-bd99-11e9-9938-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Музыкальный продюсер Максим Фадеев не смог остаться в стороне от скандального инцидента, который произошёл в ходе митинга в Москве, когда сотрудник ОМОНа ударил девушку в живот. Он обратился к правоохранителям с призывом задуматься о методах задержания людей.

Хотел прокомментировать то, что я увидел сегодня, — как сотрудник ОМОНа бьёт женщину в живот. Женщину. В живот. Сотрудник ОМОНа. Хочу обратиться к людям, которые работают там: ребят, она чья-то мать же, — заявил Фадеев в своём видеообращении в Instagram .

По словам продюсера, из-за таких происшествий граждане потом начинают ненавидеть полицию.

Ранее в Интернет просочилось видео, где два сотрудника правоохранительных органов ведут девушку, в какой-то момент один из них бьёт её в живот. Кадры вызвали широкий общественный резонанс. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию об этих сотрудниках.

Как писал News.ru, действия полицейского осудили также популярные российские поп-исполнители Сергей Лазарев и Егор Крид. Певцы назвали поступок силовика бесчеловечным и выразили надежду, что представителя правоохранительных органов найдут и накажут.